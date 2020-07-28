شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يقترب من الهدف – تحليل - 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية قوية يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1.2930، ويحصل السعر على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليعزز فرص استمرار الموجة الصاعدة، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يمتد إلى 1.3030.
وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.2777 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2800 والمقاومة 1.3000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يقترب من الهدف – تحليل - 28-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.