شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يقترب من الهدف – تحليل - 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية قوية يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1.2930، ويحصل السعر على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليعزز فرص استمرار الموجة الصاعدة، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يمتد إلى 1.3030.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.2777 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2800 والمقاومة 1.3000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد