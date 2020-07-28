شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحقق مزيد من المكاسب – تحليل - 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.1760 بعد الاندفاع الصاعد القوي الذي شهده يوم أمس، ويتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية، بانتظار اكتساب عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1815.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 1.1675، حيث إن كسر هذا المستوى سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مناطق 1.1550 وقد يمتد إلى 1.1450 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1680 والمقاومة 1.1850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد