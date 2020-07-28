شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر التراجع كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 9351 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 9450 نقطة، في ظل استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تراجعات لمستويات قد تصل الى 9000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,324 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,367 نقطة