شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى5352 نقطة، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستىو 5250 نقطة، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة الهام عند 5700 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 5200 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,283 وبين مستوى المقاومة هو 5,431 نقطة