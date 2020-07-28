شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة إيجابية مع التفاؤل حيال قرب التوصل للقاح لكورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الثلاثاء مع التفاؤل حول قرب التوصل إلى لقاح فعال لمواجهة فيروس كورونا عقب إعلان كل من صانع الأدوية الأمريكي شركة فايزر وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيو-إن-تك في مطلع هذا الأسبوع أنهما بدئوا في مرحلتهما الأخيرة من تجربتهما البشرية المشتركة للقاح الفيروس التاجي، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان شركة التكنولوجيا الحيوية موديرنا التي تقوم هي الأخرى بتطوير لقاح محتمل رئيسي، إنها بدأت المرحلة الأخيرة من تجاربها للقاح كورونا.

بخلاف ذلك، فقد قلصت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية من مكاسب مؤشرات الأسهم اليابانية مثقلة بتراجع أسهم شركة ميتسوبيشي موتورز بنحو 10% عقب إعلان الشركة في مطلع هذا الأسبوع عن توقعاتها بأن تتكبد خسائر تقدر نحو 140 مليار ين (1,329$ مليون) من عائدات التشغيل خلال العام المالي الجاري والذي ينقضي مع نهاية آذار/مارس المقبل.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس كشف زعيم الإغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل النقاب عن خطة الإغاثة التي يتبنها الحزب الجمهوري الحاكم لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، والتي ستشمل إغاثة الأمريكيين العاطلين عن العمل بالإضافة لتحفيز أخرى، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم وغداً الأربعاء في واشنطون.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.21% ليربح 3.27 نقطة ويصل إلى المستوى 1,579.96، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.35% ليربح هو الأخر 78.71 نقطة ويصل إلى المستوى 22,794.56.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.17% ليربح 53.04 نقطة ويصل إلى المستوى 4,581.49، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.06% ليربح هو لأخر 34.01 نقطة ويصل إلى المستوى 3,239.24.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.97% ليربح 238.06 نقطة ويصل إلى المستوى 24,841.32، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 1.70% ليربح هو الأخر 37.79 نقطة ويصل إلى المستوى 2,255.65.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.79% ليربح 91.08 نقطة ويصل إلى المستوى 11,676.70، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.42% ليربح هو الأخرى 25.23 نقطة ويصل إلى المستوى 6,069.40.