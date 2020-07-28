شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو المقصود بالرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء شهريا، الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية، ليقيس تطور الأنشطة الاقتصادية بشكل دوري، ولكن ما هو المقصود بالرقم القياسي وأهميته بالنسبة للاقتصاد.

يعتبر الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية مؤشر قصير المدى يعبر عن التطورات التي تمت على قيم الإنتاج الصناعي خلال شهر الدراسة "باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية"، ويوضح الحقائق والبيانات التي تسهم في القدرة على التخطيط ورسم السياسات.

ويستخدم الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية في المدى القصير من قبل رجال الأعمال باعتباره مؤشر هام في قراراتهم الدورية، كما يستخدم من قبل الحكومة في رصد وتتبع الأداء الاقتصادي، كما تستخدم السلسلة الزمنية للرقم القياسي في تحليل سلوك النظام الاقتصادي واختيار السياسات الاقتصادية الأفضل.

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية –وذلك طبقا لتصنيف النشاط الاقتصادي ISIC- وتم إصدار هذه النشرة لأول مرة عن شهر يناير 2014 وكان عام 2006/2007 هو عام الأساس الذي تم اتخاذه في هذا الشهر.