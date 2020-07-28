شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الدواجن: سنافس الشركات العالمية وجودة إنتاجنا تمنحنا أفضلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الاستثمار الداجني في مصر، سيشهد تقدما كبيرا خلال المرحلة القادمة، وأن إنتاج وصناعة الدواجن في مصر تسير بخطى ثابتة من أجل القدرة على المنافسة الخارجية.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة، إن إعلان الاكتفاء الذاتي من الدواجن ووجود فائض صالح للتصدير أصبح لدي المنتج المصري مساحة للتصدير في الدول المجاورة وهو ما سيزيد من الإنتاج المحلى من خلال دخول استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل إضافية المصريين خلال المرحلة القادمة.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن صناعة الدواجن المصرية ستنافس كبرى الشركات العالمية قريبا، مشيدا بجودة الإنتاج المحلى، قائلا: "جودتنا تتفوق على شركات كبرى لديها أسواق خارجية متعددة، في حين أن أسعار الإنتاج المصري ليست أكثر قليلا ولكن الجودة تعوضها".

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وقال السيد، إنه يجري حالياً إعداد بنود بروتوكول التعاون بين الغرفة التجارية بالجيزة والبنك الزراعي متضمنةً تشكيل لجنة مشتركة تعمل على إزالة أية عوائق أمام الراغبين فى الحصول على تمويل سواء لإقامة مجازر أو مزارع جديدة، مؤكداً أن قطاع الدواجن يعيش أزهى عصوره فى مصر حالياً ومن يستثمر فيه الآن يغتنم فرصة ذهبية خاصةً مع فتح الباب التصدير مع العلم أن المنتج المصري ضمن قائمة الأفضل عالمياً، مشيداً بالآليات التمويلية الذي اتخذها الجهاز المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي وكذلك السياسات الجديدة التي يتبناها البنك الزراعي للتوسع في تمويل المشروعات.

وأكد رئيس الشعبة، أن شعبة الدواجن بغرفة الجيزة وشعبة الدواجن بغرفة القاهرة ومعهما الاتحاد العام لمنتجي الدواجن جميعهم يعملون على تحقيق هدف واحد وهو تنمية وتطوير قطاع الثروة الداجنة في مصر، وذلك بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة، موضحاً أن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 يحقق صالح جميع أطراف المنظومة وعلى رأسها المستهلك خاصةً أن ذلك القانون من شأنه المساهمة في تفادي تفشي الأمراض والأوبئة، لافتاً إلى أن السوق أصبح الآن مهياءاً لتطبيق ذلك القانون خاصة مع نجاح تجربة القوات المسلحة فى طرح الدواجن المجمدة والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين.