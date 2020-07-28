شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم تهامة للإعلان (4070) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.59% بما يعادل 0.84 نقطة، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.21، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 26.03.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.00 ومستوى المقاومة 26.03.