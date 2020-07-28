شكرا لقرائتكم خبر عن بحر العرب يستقر بالقرب من أعلى مستوياته – تحليل صباحي – 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بحر العرب (7201) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 5.27% بما يعادل 2.70 نقطة، كما يستفيد السهم من الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولاته تصريف تشبعه الشرائي بها.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 56.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 69.12.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 49.20 ومستوى المقاومة 60.00.