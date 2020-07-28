شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم زين السعودية (7030) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.97% بما يعادل 0.22 نقطة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 11.10، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 12.24.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.00 ومستوى المقاومة 11.88.
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