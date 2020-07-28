شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم الأهلي (1180) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول تصريف بعضاً من تشبعه البيعي بها، ليحقق مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.28% بما يعادل 0.10 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 37.05، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 34.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.00 ومستوى المقاومة 37.05.
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