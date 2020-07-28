شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المزرعة يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسواق المزرعة (4006) في آخر جلساته، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.37% بما يعادل 0.34 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولاته المستمرة تصريف تشبعه الشرائي بها.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القدامة، طيلة ثبات الدعم 24.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 26.30 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 26.30.