شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يتشبث بالاتجاه التصحيحي الصاعد – تحليل صباحي – 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الرياض (1010) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليظل بذلك مستنداً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 16.90، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 18.02.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.54 ومستوى المقاومة 18.02.
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