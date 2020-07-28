شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 28-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سامبا (1090) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.89% بما يعادل -0.50 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 24.94، ليستهدف مستوى المقاومة 28.85. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.94 ومستوى المقاومة 27.90.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سامبا يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 28-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.