فتيحي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 28-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم فتيحي (4180) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.18% بما يعادل 0.02 نقطة، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 10.87، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 12.94 إلى 8.80)، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 10.87، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 11.36 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.72 ومستوى المقاومة 11.36.
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