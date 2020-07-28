شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق على ارتفاع بأكثر من 2% مع ترقب نتائج أعمال الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات يوم الإثنين في ظل الترقب واسع النطاق لنتائج الأعمال الفصلية للشركة المصنعة لـ"آيفون" و"آيباد" في وقت لاحق هذا الأسبوع.



وسوف تعلن "آبل" يوم الخميس المقبل عن أدائها المالي عن الربع السنوي الثاني من العام الجاري، وهي بيانات تؤثر بشكل كبير في شهية المستثمرين على السهم وتحركاته السعرية.



وفي ذات اليوم، ستعلن شركات "ألفابت" - المالكة لـ"جوجل" و"يوتيوب" - و"أمازون دتو كوم" عن نتائج أعمالها عن الربع السنوي المنتهي بنهاية يونيو/حزيران.

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وكانت "آبل" قد اضطرت مؤخراً لإغلاق عدد من متاجرها في مختلف الولايات الأمريكية التي شهدت زيادة في عدد الإصابات بفيروس "كورونا".



كما أن الشركة تستعد في وقت لاحق هذا العام للكشف عن النسخ الجديدة من جوالها "آيفون" الذي تعول عليه في المبيعات والإيرادات والأرباح.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" في ختام جلسة الإثنين بنسبة 2.3% على 379.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 379.6 دولار وأقل سعر عند 373.9 دولار.