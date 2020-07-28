شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "موديرنا" يقفز بأكثر من 9% بعد تلقي تمويل جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "موديرنا" خلال تعاملات يوم الإثنين على نحو قوي في أعقاب إعلان الشركة تلقي تمويل جديد من الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة.



وكشفت شركة التكنولوجيا الحيوية عن تلقي تمويل من الحكومة الأمريكية بقيمة 472 مليون دولار من أجل الاستثمار في المرحلة النهائية من تجارب لقاح واعد للوقاية من فيروس "كورونا".

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وأكدت الشركة الأمريكية أن لقاحها المنتظر لمنع إصابات الفيروس التاجي سيكون جاهزا للاستخدام على الأرجح بنهاية العام الجاري، وهو ما تعول عليه إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لإنهاء ازمة كورونا واستعادة الانتعاش والنمو الاقتصادي بعد أضرار الجائحة.



ليس هذا فقط، بل إن إدارة "ترامب" أعلنت الأسبوع الماضي التعاقد على شراء مائة مليون جرعة بحوالي ملياري دولار مع شركة "فايزر" التي تطور لقاحا هي الأخرى للوقاية من كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "موديرنا" بنسبة 9.1% إلى 79.9 دولارن وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 80.9 دولار وأقل سعر عند 79.1 دولار.