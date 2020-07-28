شكرا لقرائتكم خبر عن 4.5 % نمو السعة المقعدية للرحلات في الإمارات خلال أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
ارتفعت السعة المقعدية للرحلات الدولية المجدولة في دولة الإمارات خلال الأسبوع الذي بدأ من 27 يوليو بنسبة 4.55% إلى 418.64 ألف مقعد، وذلك مقارنة مع 400.4 ألف مقعد خلال الأسبوع الذي سبقه.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد في قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات نمواً مستمراً مع زيادة أعداد الرحلات والوجهات التي تشغلها شركات الطيران الوطنية، بالإضافة إلى الناقلات الأجنبية التي بدأت بالعودة التدريجية إلى المطارات.
وتستهدف «طيران الإمارات» زيادة عدد وجهاتها في العالم إلى نحو 67 وجهة، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات في مختلف الوجهات بما يتلاءم مع الطلب، حيث تشغل الناقلة نحو 244.4 ألف مقعد خلال الأسبوع الذي يبدأ من 27 يوليو.
وسجلت السعة المقعدية للرحلات المجدولة في منطقة الشرق الأوسط نمواً بنسبة 5.4% خلال أسبوع لتصل إلى 1.79 مليون مقعد، مقارنة مع 1.7 مليون مقعد في الأسبوع الماضي، في إشارة إلى تحسن قطاع النقل الجوي في المنطقة، مدعوماً برحلات الناقلات في المنطقة.
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