«الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى بغداد والبصرة ونيروبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تواصل طيران الإمارات توسيع شبكة خطوطها المتنامية؛ لتتيح لعملائها حول العالم السفر بسهولة وأمان إلى دبي وعبرها. فقد أعلنت اليوم أنها سوف تستأنف رحلاتها إلى نيروبي اعتباراً من 2 أغسطس/آب المقبل، وإلى بغداد والبصرة 10 أغسطس. وبذلك سيصل عدد الوجهات التي تغطيها شبكة خطوط طيران الإمارات في أغسطس إلى 67 مدينة، منها 5 مدن في الشرق الأوسط، و7 مدن في إفريقيا. وسوف تشغل طيران الإمارات 4 رحلات أسبوعياً بين دبي وبغداد، و3 رحلات أسبوعياً بين دبي والبصرة، وثلاث رحلات أسبوعياً بين دبي ونيروبي. وسوف تعمل جميع هذه الرحلات بطائرات البوينج 777-300ER.

تغطية مجانية للتكاليف المتعلقة ب«كوفيد-19»

أصبح بإمكان العملاء الآن السفر بثقة وأمان، حيث التزمت طيران الإمارات بتغطية جميع النفقات الطبية المتعلقة ب«كوفيد-19» مجاناً، إذا ما تم تشخيص إصابتهم خلال سفرهم.

وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة ب«كوفيد-19» مجاناً لعملائها، بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020). وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً، بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان، حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات.

ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية. وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته ب«كوفيد-19» أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية.