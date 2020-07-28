شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة الشارقة» تطلق «ميثاق السلامة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365” أطلقت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة» ختم «ميثاق السّلامة»، للتأكيد على التزام المنشآت الفندقية وشركات السفر والسياحة والرحلات في الإمارة بمطابقتها لأعلى المعايير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد-19»، لضمان سلامة القطاع السياحي المحلي، وصحة زوار الإمارة الباسمة، ودعم الجهود المبذولة لتعزيز مكانتها كإحدى الوجهات الآمنة على مستوى العالم.

ويبرز الطابع الجديد باعتباره علامة موثوقة لضمان امتثال المعنيين كافة في القطاع السياحي لبروتوكولات الصحة العامة، والإجراءات المعمول بها وفق معايير معتمدة من «هيئة الشارقة الصحية»، وشهادة «السفر الآمن» أول شهادة عالمية معتمدة من «المجلس العالمي للسفر والسياحة» (WTTC)، للصحة والنظافة والسلامة الدولية ضمن قطاع السفر والسياحة.

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