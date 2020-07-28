شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ندوة عن فرص ريادة الأعمال فى عصر الذكاء الاصطناعى بـ"رواد 2030" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الثلاثاء، حلقة نقاشية بمشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط، حول "فرص ريادة الأعمال فى عصر الذكاء الاصطناعي"، من خلال حاضنة الذكاء الاصطناعي AIM، وهى الحاضنة الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، إن المشروع توسع في إنشاء الحاضنات في الجامعات المصرية تماشيًا مع توجه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لخلق بيئة متكاملة لريادة الأعمال وتوفير الدعم والمشورة للشركات الناشئة حتى تتمكن من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مؤكدة أن المشروع يتبنى إنشاء الحاضنات في مجالات جديدة ومتنوعة بهدف إيجاد حلول مبتكرة من شأنها المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.

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وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت اهتمام مشروع رواد 2030 بتهيئة المناخ لشباب المبتكرين ورواد الأعمال سواء بدعم ثقافة العمل الحر أو بتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم ومبادراتهم، إلى جانب العمل على التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال، وهو ما يعد أحد الركائز الرئيسة التي تستند عليها سياسات وبرامج التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من الضرورى وضع معايير موحدة لعمل حاضنات الأعمال، حيث يضمن الحفاظ على نهج موحد ومعايير متكاملة قابلة للقياس من شأنها الارتقاء بالمستوى والجودة التي تؤهل مصر للتنافسية وتعزز جودة الخدمات حسب التوجهات التنموية للدولة.