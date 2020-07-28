شكرا لقرائتكم خبر عن "ايبيكو"للأدوية: توفير دواء ابيفلوفير لعلاج كورونا قريبا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد الكيلاني، العضو المنتدب لشركة ايبيكو للصناعات الدوائية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه سيتم توفير دواء ابيفلوفير، الخاص بعلاج فيروس كورونا على أن يتم توفيره خلال وقت قريب جدا بالمستشفيات.

وبشأن موعد توفير الدواء، يقول الدكتور الكيلاني، إن ايبيكو تسعي للانتهاء فى أقرب وقت، لكننا نراعي أي عامل الوقت، ونراعي عدم الإعلان عن موعد محدد إلا بعد الانتهاء بصورة نهائية، لافتا إلى أن شركته تسعي لتوفر الأدوية العالمية داخل مصر

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وأكد العضو المنتدب لشركة ايبيكو، إنه تم توفير كميات ضخمة من أدوية فيروس سي في مبادرة 100 مليون صحة، فى إطار الدور الذى تقوم به الشركة.

وأوضح، أن شركته تسعي للانتهاء من تدشين مصنع جديد يتم العمل عليه داخل مصر حاليا لتعزيز صناعة الدواء، لافتا إلى أن عقار أفيجان موجود بالفعل، وفي انتظار وزارة الصحة، وسيتوافر خلال وقت قصير عقار ريدمسفير داخل مخازن الشركة حتى يتم الدفع به في في المستشفيات لعلاج مرضى فيروس كورونا.