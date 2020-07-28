شكرا لقرائتكم خبر عن "طلعت مصطفى" تضيف "فورسيزون" جديد بالأقصر خلال 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضيف مجموعة طلعت مصطفى القابضة، فندق فورسيزون الرابع في مصر بمدينة الأقصر، وسيضم الفندق، المقرر الانتهاء منه خلال 4 سنوات، 8 أدوار تضم 201 غرفة بالإضافة إلى المطاعم وصالات الأفراح وغرف الاجتماعات والخدمات على مساحة 13 ألف متر مربع للمسطح، وسيطل على النيل مما يتيح للنزلاء الاستمتاع بمشاهدة البر الغربي بالأقصر.

سعت مجموعة طلعت مصطفى إلى تطبيق فكرٍ جديد يستهدف تعظيم الإيرادات السياحية لمصر من خلال إقامة عدة مشروعات تخاطب شرائح من السائحين الذين يتمتعون بقدرة عالية على الإنفاق، حيث نجحت المجموعة فى جذب شركة فورسيزونز العالمية التى تقدم أرقى خدمة فندقية فى العالم، وذلك فى ثلاثة مشروعات هي: فورسيزوزنز شرم الشيخ – فورسيزوزنز نايل بلازا على نيل القاهرة – فورسيزوزنز سان ستيفانو على شاطئ الإسكندرية.

وبدأت مجموعة طلعت مصطفى، أولى خطوات إنشاء فندق فورسيزون الأقصر، بتوقيع عقداً مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، خلال شهر فبراير الماضي، لإنشاء فندق مستوى 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بمحافظة الأقصر.

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واليوم، استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، والمهندس أحمد هاني عضو مجلس الإدارة، والمهندس محمد عاطف نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية، وجهاد الصوافطة المدير المالي لمجموعة طلعت مصطفى، وديمتريوس زاريكوس الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الفور سيزون بالشرق الأوسط، والمهندس حسام الشرقاوي مدير عام التنفيذ لمشروع الفندق، بحضور المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق ومسئول المشروعات بالمحافظة، لمناقشة استئناف أعمال إنشاء فندق فورسيزون الأقصر.

وتفقد محافظ الأقصر بمرافقة الوفد الموقع المخصص لإنشاء فندق الفورسيزون بشارع خالد بن الوليد على كورنيش الأقصر، حيث استمع لشرح تضمن تفاصيل المشروع، وقال المحافظ إنه يرحب بتنفيذ كافة المشروعات الاستثمارية والسياحية التي ستعود بالنفع على محافظة الأقصر وسيوفر مزيداً من فرص العمل أمام أبناء المحافظة.

ورغم أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن فنادق مجموعة طلعت مصطفى (فورسيزون نايل بلازا، وشرم الشيخ، سان ستيفانو، النيل كمبنسكي، حققت إيرادات خلال الربع الأول من عام 2020 بلغت 289 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 375 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.