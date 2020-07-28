شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنهي التعاملات على ارتفاع مدعومة بالقطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل الأداء الإيجابي من قطاعي التكنولوجيا والطاقة وذلك مع ترقب الانباء المرتبطة بلقاحات فيروس كورونا.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر طلبيات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 7.3% في يونيو/حزيران، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 7%.



ومن المنتظر الثلاثاء بدء اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة السياسة النقدية ويستمر الاجتماع حتى الأربعاء يليه قرار الفائدة وتصريحات لرئيس البنك "جيروم باول".



وأعلنت الحكومة الأمريكية ضخ 472 مليون دولار في شركة "موديرنا" التي بدأت المرحلة الثالثة من تطوير لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 0.8% وأغلق عند 41.60 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.7 دولار وأقل سعر عند 40.4 دولار.



وصعد سعر "برنت" بنسبة 0.2% مغلقا عند 43.41 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.7 دولار وأقل سعر عند 42.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 115 نقطة) إلى 26584 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26625 نقطة وأقل مستوى عند 26426 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.7% (ما يعادل 173 نقطة) إلى 10536 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10546 نقطة وأقل مستوى عند 10399 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 3239 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3241 نقطة وأقل مستوى عند 3214 نقطة.