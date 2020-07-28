شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على استقرار سلبي رغم هبوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الإثنين على الرغم من انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن السلع الزراعية وقعت تحت الضغوط بسبب التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.



وأعلنت الصين في الآونة الأخيرة زيادة طلبيات شرائها من السلع الزراعية الأمريكية ملتظمة بشروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين والتي تفرض على بكين شراء سلع زراعية بقيمة 36.5 مليار دولار في العام الأول من تطبيق الاتفاق.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 93.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 94.4 نقطة وأقل مستوى عند 93.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، استقرت أسعار الصويا عقود تسليم سبتمبر/أيلول على نحو سلبي في ختام التداولات عند 8.98 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 9.02 دولار في حين سجل أقل سعر عند 8.95 دولار.