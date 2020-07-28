«وول ستريت» تنتعش بدعم خطة تحفيز جديدة ومكاسب الشركات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت مؤشرات الأسهم العالمية أمس الاثنين، وفي ظل ذلك انخفضت الأسهم اليابانية تحت ضغط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إضافة إلى ارتفاع الين إلى مستوى قياسي، بينما انخفضت الأسهم الأوروبية متأثرة بانخفاض حاد في أسهم قطاع السفر، في حين عادت «وول ستريت» لمسار الصعود مرة أخرى بدعم من خطة تحفيز جديدة بقيمة تريليون دولار، إضافة إلى التفاؤل بنتائج الشركات الكبرى.

في بورصة نيويورك، استعانت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس الاثنين، بآمال إقرار خطة التحفيز الإضافية الجديدة التي يناقشها الكونجرس ونتائج أعمال الشركات، للانتعاش من جديد.

وجاء أداء «وول ستريت» في الوقت الذي يستعد فيه الجمهوريون لطرح خطة تحفيز جديدة بقيمة تريليون دولار، بحسب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، كما يترقب المستثمرون إعلان نتائج أعمال العديد من الشركات الأمريكية هذا الأسبوع، وعلى رأسها «أبل» و«ألفابت».

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بوتيرة تتجاوز التوقعات خلال الشهر الماضي.

وكانت الأسهم الأمريكية سجلت أول خسائر أسبوعية في شهر مع التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز» 0.6%، فيما ارتفع «داو جونز» 0.4%، في حين ارتفع المؤشر التكنولوجي «ناسداك» بنحو 1.33% إلى 10500.9 نقطة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي «ستيفن منوشين»، إن الحزب الجمهوري وضع اللمسات الأخيرة على أحدث تشريع للإغاثة من وباء «كورونا»، موضحاً خلال تعليقات مع محطة «فوكس نيوز»، أمس الأول الأحد، أن التشريع الجديد جاهز بقيمة تصل إلى نحو تريليون دولار، وأن الجمهوريين لديهم خطة كاملة.

وبعد تأخيرات في طرح خطة التحفيز في الأسبوع الماضي، قال منوشين: «إدارة ترامب، والجمهوريون في مجلس الشيوخ، متوافقون تماماً».

وكان الجمهوريون يأملون في طرح مقترحهم الرسمي يوم الخميس الماضي، لكن هذا لما يحدث، وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ «ميتش ماكونيل»، إن البيت الأبيض طلب المزيد من الوقت لمراجعة التفاصيل الدقيقة.

ومن المتوقع أن يشمل المقترح الجديد على جولة أخرى من شيكات التحفيز البالغة قيمتها 1200 دولار أمريكي.

وفي القارة العجوز، انخفضت الأسهم الأوروبية، أمس الاثنين، إذ تراجعت شركات السفر بعد أن فرضت بريطانيا الحجر الصحي على المسافرين العائدين من إسبانيا بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5% بعد أن سجل أكبر انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع يوم الجمعة.

وهبط مؤشر قطاع السفر والترفيه 2.3% بينما تراجعت أسهم شركات تنظيم الرحلات السياسية توي وإيزي جت وآي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) بين 8 و13.5%.

وانخفضت الأسهم الإسبانية، بينما تراجع المؤشر القياسي لأسهم أيرلندا 1.4% بعد أن قالت ريان إير: إن من المستحيل أن تقول ما إذا كانت ستتحول إلى تحقيق ربح سنوي بسبب أثر جائحة كوفيد-19.

وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية، أمس الاثنين، إلى أقل مستوى لها خلال أسبوع ونصف الأسبوع، في الوقت الذي تسببت فيه المخاوف بشأن تدهور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في تحول سلبي لمعنويات المستثمرين، وضغط ارتفاع الين على شركات التصدير.

ونزل المؤشر نيكاي القياسي 0.16% إلى 22715.85 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ 17 يوليو / تموز.

ومع ذلك، قلصت الأسهم الخسائر في فترة ما بعد الظهر، إذ تكهن التجار بأن بنك اليابان المركزي سيشتري وثائق بصناديق المؤشرات المتداولة بعد جلسة صباحية ضعيفة.

وواصلت معنويات السوق تأثرها بالمزيد من التدهور في العلاقات الصينية الأمريكية بعد تبادل البلدين إغلاق القنصليات.

وعززت الخلفية المتوترة الين كملاذ آمن، إذ ارتفعت العملة إلى 105.38 ين للدولار، وهو مستوى لم تشهده منذ 16 مارس / آذار.

وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً الخسائر التي مُني بها في التعاملات المبكرة، وأغلق مرتفعاً 0.24% إلى 1576.69 نقطة. (وكالات)