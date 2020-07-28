شكرا لقرائتكم خبر عن 5000 وحدة مباعة في «الجادة» بنمو 6% خلال النصف الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «أرادَ» إن نسبة مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي نمت 10% مقارنة بالفترة من العام الماضي نفسها، مؤكداً أن هذه النتائج تعتبر مميزة لاسيما في ظل التبعات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، فضلاً عن ضعف إقبال المشترين في الإمارات عموماً، وخصوصاً في قطاع العقارات.

وأضاف سلطان بن أحمد في حوار مع ”الخليج 365” أن مبيعات مشروع «الجادة» وهو متعدد الاستعمالات في قلب الشارقة الجديدة نمت بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام 2020 مقارنة بالفترة من العام الماضي نفسها، حيث باعت الشركة أكثر من 5 آلاف وحدة عقارية، وهو ما يمثل قرابة ربع الوحدات العقارية في المشروع، كما قامت الشركة ببيع مجمع سكني فاخر يضم 153 وحدة سكنية خلال أسبوع واحد فقط في نهاية شهر يونيو، حيث ارتفعت نسبة البيع عقب افتتاح مجمّع «مدار» بالجادة في نهاية فبراير الماضي والذي حظي بإقبال كبير، وعلى الرغم من انخفاض معدل المبيعات في شهري مارس وإبريل، فقد استطعنا العودة لتحقيق أداء استثنائي مجدداً خلال شهر يونيو، والذي كان أحد أفضل الشهور أداءً، أما فيما يتعلق بمشروع مساكن نَسمَة، والذي يضم قرابة ألف فيلا ومنزل متلاصق، فقد ارتفعت مبيعاته بواقع 21% خلال الفترة ذاتها من هذا العام، متوقعاً بيع كامل وحدات المشروع بنهاية العام الجاري.

كشف سلطان بن أحمد أن شركة «أرادَ» باشرت بتسليم المرحلة الثالثة من مساكن «نَسمَة»، والتي تضم في مجملها خمس مراحل، حيث نتوقع إنهاء المشروع وتسليمه كاملاً بحلول نهاية العام الجاري، كما نستعد في الوقت ذاته لتسليم أول باقة من المنازل في مشروع الجادة بحلول نهاية الربع الثالث من هذا العام، إضافة إلى ترسية عقود إنشاءات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، كما أننا حالياً بصدد إطلاق مرحلتين جديدتين للبيع في مشروع «الجادة»، ونخطط كذلك للإعلان عن مشاريع جديدة خلال النصف الثاني من 2020.



التخطيط الرشيد



وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «أرادَ» أن اقتصاد الشارقة المتنوّع، ومعدّل الإنفاق الحكومي المرتفع، وتزايد عدد السياح المتوافدين إلى الإمارة يوماً بعد يوم، وقطاع التعليم الاستثنائي فيها، فضلاً عن دور الشارقة باعتبارها عاصمة للثقافة والفنون على مستوى المنطقة، إضافة إلى قرار الحكومة بفتح السوق أمام جميع الجنسيات في عام 2014 ومنهجية المطورين العقاريين في الإمارة، تعد أسبابا في نجاح قطاع العقارات في الشارقة، حيث لم تأت هذه المنجزات بين ليلة وضحاها، إذ تحتاج المؤسسات والسياسات المؤثرة إلى أعوام طويلة وجهود متفانية لتطويرها وإنفاذها؛ فهي بلا شك حصيلة عقود من التخطيط الرشيد من جانب مجموعة كبيرة من المؤسسات والجهات الحكومية.



العقار استثمار آمن



وأوضح سلطان بن أحمد أن هنالك عدة عوامل وراء هذا الأداء القوي؛ فقد أثبتت الشارقة من جديد بأنها لا تزال تستقطب اهتمام المستثمرين رغم التحديات التي تعانيها المدن المجاورة من حيث زيادة العرض وضعف الطلب، كما أن هناك أثراً إيجابياً لعدد الوحدات التي قمنا بتسليمها في مشروعينا خلال فترة قصيرة من الزمن، وهو أمر يشير إلى مدى قدرة «أرادَ» على تصميم وتسليم وحدات عقارية مميزة ضمن بيئات استثنائية وضمن الجداول الزمنية المحددة.

وقال: «يجب أن لا نغفل عاملاً آخر مهماً في هذا السياق، ألا وهو اهتمام المستثمرين المتنامي، ولا سيما في دولة الإمارات، بشراء الأصول العقارية التي أثبتت استقرارها وقيمتها المضافة في كلّ الظروف، فإذا نظرنا إلى الأنواع الأخرى من الاستثمارات مثل الأسهم أو البضائع وخلافها، فقد أثبتت خبراتنا وجود قدرٍ كبير من المجازفة فيها، فلا يزال العقار استثماراً آمناً على المدى الطويل، فكيف إذا أضفنا إليه جودة المنتج والتصاميم والمرافق الاستثنائية إلى جانب الأسعار المنافسة، فلا أشك حينها في إقبال الجميع على الشراء».

وأشار سلطان بن أحمد إلى أن العقارات المتكاملة ذات التصاميم النوعيّة هي ما كانت تفتقد إليها الشارقة بالتحديد، حيث استفاد المطورون من تلك المزايا التي تتمتع بها الإمارة من عدة نواحي، وأنا اعتقد بأن جزءاً كبيراً من الطلب المتنامي على عقارات شركة «أرادَ» يعود إلى تلك المميزات والقطاعات الخدمية المساندة.

وقد استفادت التعديلات التشريعية التي جذبت اهتمام المستثمرين في عام 2014 من عامل الاستقرار والبنية التنظيمية الراسخة مما أتاح لشركات التطوير العقاري مثل «أرادَ» تشييد المجتمعات والوجهات المبتكرة التي من شأنها تغيير المشهد الحضري في الشارقة وتحويلها إلى مدينة عالمية من مدن القرن الحادي والعشرين.



دعم المجتمعات المحلية



وأكد سلطان بن أحمد القاسمي ضرورة بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة وتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية وترسيخ مكانة الشركة ضمن قائمة أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، ففي الوقت الذي يركز فيه المطورون التقليديون على الإنشاءات والبيع فقط، فقد علمتنا الظروف الحالية كيفية وضع مفاهيم جديدة ضمن استراتيجيتنا المستقبلية مثل المجتمع والاستدامة وغيرها من المواضيع المهمة ذات الصلة، فنحن لسنا مجرد شركة تطوير عقاري وحسب، حيث تتكامل مشاريعنا في الشارقة مع المجتمعات المحلية المحيطة، كما نولي اهتماماً كبيراً بالقاطنين والمشترين والزوار وجميع مكونات المجتمع المحيط، وهذا ما دعانا إلى بذل قصارى جهدنا خلال النصف الأول من العام لتقديم دعمنا للمجتمعات المحلية في الشارقة. وليس هناك أكثر دلالة على مدى نشاطنا من إطلاق مجمّع «مدار» بالجادة، حيث كانت رغبتنا في إعطاء الناس بإمارة الشارقة فكرة عما سيكون عليه مجتمعنا المبتكر وحتى قبل تسليم أول باقة من المنازل للمالكين، حيث يمكنك زيارة «مدار» مع أفراد عائلتك الآن والاستمتاع بالعديد من المرافق التي تشمل منطقة مغامرات للأطفال وساحة للتزحلق إضافة إلى مشاهدة عروض الأفلام، وكل ذلك مجاناً، فهذه هي طريقتنا في تعريف مجتمعات الشارقة بمشروع «الجادة»، وهو ما ميزنا عن المطورين الآخرين الذين يشيدون المنازل أولاً ثم يجهزون المرافق الخدميّة المحيطة لاحقاً.



الطاقة الشمسية



وقد تضاعف اهتمامنا بمفهوم الاستدامة نتيجة لجائحة فيروس كورونا، فعلى سبيل المثال، أصبحت جميع متطلبات الإنارة في مجمّع «مدار» تستفيد من الطاقة الشمسية بشكلٍ كامل، وينصبّ هدفنا في تطبيق حلول وممارسات الاستدامة في جميع تصاميمنا حيثما كان ذلك ممكناً، ففي مشروع «الجادة» مثلاً، نحرص على اتّباع منهجية تقوم على الاستدامة والتقنيات الذكية في مختلف أرجاء المدينة، بدءًا من حلول الطاقة المتجددة التي نستفيد منها في مجمّع «مدار»، وصولاً إلى أساليب أكثر فاعلية في إدارة النفايات، وإنارة الشوارع بتقنية (LED)، وحلول النقل العام الكهربائية، وانتهاءً بالمسار المستدام للمركبات الكهربائية وغير ذلك من التطبيقات، فنحن نأمل بأن تساهم «الجادة» عند اكتمالها في صياغة معايير المدن المستدامة والذكية على مستوى المنطقة.



خطط تمويل مميزة

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وحول خطط السداد والتسهيلات المالية في الوقت الراهن قال سلطان بن أحمد «لقد عملنا جاهدين ومنذ إطلاق أول مشروع لنا في مارس 2017 على توفير منازل ذات تصاميم مميزة ومرافق عالمية وبأسعارٍ منافسة تلائم مختلف شرائح المجتمع، وقد قمنا بحساب منظومة الأسعار لدينا بعناية تامة لمنح مشترينا أفضل قيمة ممكنة، ولا شك بأننا قد نجحنا في ذلك، حيث استطعنا بيع 6 آلاف منزل منذ إطلاق شركتنا، ومن هنا، فلم نقم بتخفيض أسعار وحداتنا السكنية في أي وقت، بل وقمنا برفع الأسعار في بعض المناطق، وإضافة إلى ذلك، فليس لدينا أية نية لتقديم خطط دفع آجلة للراغبين في الشراء بمشاريعنا، فمن وجهة نظري الشخصية، لا يجب أن يتصرّف المطورون مثل البنوك».



مجتمعات مبتكرة



وأكد سلطان بن أحمد، نية الشركة إطلاق مشاريع لها في السعودية ودبي، مشيراً إلى أن هناك طلباً كبيراً على المساكن الحديثة في السعودية، ولاسيما ضمن فئات الدخل المنخفض والمتوسط، وذلك في ظل الزيادة السكانية المتسارعة، قائلاً «نحن على ثقة من اهتمام الأشقاء في السعودية بمستوى المجتمعات المبتكرة التي نقوم بتطويرها في الشارقة حالياً، خاصة وأن أحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030 هو إيجاد مجتمع مزدهر ومنفتح ومتنوّع يساهم في توفير الفرص الوظيفية لجميع السعوديين».

أما بالنسبة لإمارة دبي، فقد كان للإعلان عن اللجنة الجديدة لتنظيم شؤون التطوير في المدينة أثر إيجابي كبير، كما يدل ذلك على مستوى عالٍ من النضج ضمن سوق العقارات التي شكلت حجر الأساس في الاقتصاد المحلي على مدى عدة أعوام، إلى ذلك فإن مسألة العرض والطلب في الإمارة تتطلّب بحثاً عميقاً، الأمر الذي يستلزم انطلاق مشاريع نوعيّة مدروسة بعناية لتحقيق النجاح، ونحن نقوم ببحث ومراجعة بعض الفرص في سوق دبي العقاري ونرغب في إطلاق مشروعٍ فيها بعد توسعنا في السعودية.



%10 نمو مبيعات الشركة خلال 6 أشهر







أعلنت «أرادَ» عن ارتفاع مبيعاتها بنسبة 10% خلال الأشهر الستة الأولى من 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتأتي هذه النتائج المبشّرة رغم تأثير تبعات جائحة فيروس «كورونا» في الاقتصاد الإماراتي، ولا سيما القطاع العقاري في الدولة، حيث وضع المشترون ثقتهم في مشاريع الشركة المبتكرة والقيمة الاستثمارية المستدامة في سوق الشارقة.



مجمع «مسك»



ونتيجة الإقبال المتزايد على أصولها العقارية، فقد أطلقت الشركة هذا العام مجمّعها الرابع والأخير ضمن شقق «مِسك» الفاخرة بالجادة، التي تقع في قلب الجادة وعلى مقربةٍ من مجمّع «مدار»، وجهة الترفيه العائلية الجديدة في الشارقة، كما تم تجهيز جميع الوحدات السكنية فيها بتقنيات المنزل الذكي من «أرادَ». وعقب فعالية المبيعات التي جرت في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، باعت أرادَ جميع الشقق البالغ عددها 153 وحدة سكنية في مِسك 4 خلال أسبوعٍ واحد. وبناءً على ذلك، يكون أحد أكثر الشهور مبيعاً في تاريخ الشركة.



مبيعات «نسمة»



وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: «اضطرت جميع الشركات حول العالم للتكيّف مع ضغوط استثنائيّة منذ بداية العام 2020، ولم تكن شركتنا بمعزلٍ عن تلك الظروف الصعبة، وعلى الرغم من ذلك فإنه يسعدني استمرار تلك النتائج المميّزة، فضلاً عن تواصل جهودنا لدعم المجتمعات المحليّة في الشارقة طوال هذه الفترة».

وأضاف رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: «تشير هذه النتائج إلى استمرار الطلب على الوحدات العقارية النوّعية في إمارة الشارقة، التي شهد سوقها العقاري استقراراً كبيراً على مدى العقد الماضي، وتحظى مشاريعنا باهتمامٍ متزايد من جانب المشترين والمستثمرين الإماراتيين نظراً لما نقدّمه لهم من منازل حديثة ذات تصاميم مبتكرة ومرافق خدميّة استثنائية وبأسعارٍ منافسة تلائم متطلّبات مختلف شرائح المجتمع».

ومن جانبه، قال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة: إنّ المستثمرين يبحثون عن المشاريع المستقرّة خلال الأوقات التي تكتنفها التحدّيات الصعبة، وهو ما شهدناه خلال النصف الأول من هذا العام. وقد كان إطلاق مجمّع مدار بالجادة واستئناف تسليم الوحدات السكنية في مشاريعنا دليلاً واضحاً على قدرة أرادَ على إيجاد مجتمعات استثنائية حظيت بأصداء إيجابية لدى المشترين والمستثمرين على حدّ سواء.

وأضاف: «سوف تكون الشهور الستة القادمة أهم فترة في تاريخ أرادَ، حيث إن لدينا برنامجاً طموحاً يتضمن إطلاق مشاريع جديدة وتسليم المزيد من الوحدات السكنية وعقد باقة من الشراكات المميّزة. ونحن ننظر إلى هذه الفترة باعتبارها فرصة لترسيخ مكانتنا على قائمة أبرز المطورين العقاريين في المنطقة». وتؤكد النتائج المميّزة التي حققتها «أرادَ» خلال النصف الأول من هذا العام على أدائها الاستثنائي عقب إعلانها عن ارتفاع مبيعاتها بواقع 33% خلال عام 2019 مقارنة بالعام الذي سبقه. وفي سياق متصل، فقد ارتفعت قيمة الأصول العقارية في إمارة الشارقة بنسبة 7% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2018، فيما ازداد عدد المعاملات العقارية بنسبة 13% خلال الفترة ذاتها.



مجمّع مدار بالجادة



وتشير نتائج المبيعات التي حققتها «أرادَ» إلى مدى قوّة أداء الشركة خلال هذا العام رغم التحدّيات التي واجهها القطاع العقاري، حيث تكرّم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بافتتاح مجمّع مدار بالجادة في شهر فبراير/ شباط الماضي، والذي يمثّل أول مرحلة يتم إنهاؤها في مشروع الشركة الضخم في قلب الشارقة.