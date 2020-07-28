أسبوع العيد.. حـشود الـزوار تزيد زخم مراكز الـتسوّق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ممدوح صوان، وعدنان نجم



تشهد مراكز التسوق في الإمارات حركة تسوق نشطة تزداد زخماً يوماً بعد يوم استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تدفق الزوار والمشترون إلى المراكز التجارية لشراء احتياجاتهم من السلع وللاستفادة من العروض التي تقدمها هذه المراكز، والتي تشمل عروضاً حصرية وتخفيضات كبيرة تقدمها لزبائنها وجوائز قيمة من السيارات الفارهة والهدايا الثمينة.

وتقدم المراكز التجارية رحلة تسوق آمنة، وذلك من خلال اتباع كافة الإرشادات الصحية والقوانين المتبعة في ما يتعلق بالتباعد الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، حيث تشهد حركة المتسوقين والمبيعات نمواً متدرجاً خلال الأسبوع الذي يسبق عيد الأضحى‪.‬

وبدأت مراكز التسوق والمحال التجارية في إمارة دبي تعج بالمتسوقين والزوار، وخصوصاً العائلات، والذين بدأوا بالتوافد إلى المراكز التجارية، وذلك لقضاء حاجاتهم الشرائية والترفيهية في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وهو ما يحد من خيارات الترفيه، ويجعل من مراكز التسوق والمولات المقصد والوجهة للعائلات والأفراد على حد سواء.



دبي



وسجلت مراكز التسوق في دبي إقبالاً كثيفاً من الزوار على المراكز التجارية وأسواق التجزئة، وامتلأت المراكز بالمتسوقين والزوار لشراء مستلزماتهم واحتياجات عيد الأضحى المبارك، حيث تعتبر المراكز التجارية الوجهة الأولى ليس للتسوق فحسب، بل للترفيه أيضاً، وخاصة في فصل الصيف، إضافة إلى العروض والتخفيضات التي يقدمها «مهرجان صيف دبي»، والتي عززت من مستويات الإقبال.

وتكتسب عطلة عيد الأضحى وما يرافقها من عروض وتخفيضات وفعاليات أهمية خاصة، مع عودة استقبال الزوّار والأفواج السياحية في دبي، كما أنها تحمل رسالة للزوّار والعالم بأن دبي، من خلال توجيهات حكومتها، وفرت سبلاً أكثر أمناً للتسوّق، واستئناف الأنشطة والفعاليات للعائلات والأفراد، مع كون دولة الإمارات عموماً من أكثر الدول نجاحاً في التعامل واحتواء فيروس «كورونا».

وتوافد المتسوقون بأعداد كبيرة على مراكز التسوق للاستفادة من الخصومات التي وصلت إلى 90% مما كان له أثر كبير في بيع كميات كبيرة من السلع والمنتجات في محال المراكز التجارية، حيث استفاد المقيمون والزوار من حسومات مجزية على مشترياتهم، فضلاً عن باقة متنوعة من عروض التسوق التي لا تضاهى على أرقى العلامات التجارية المتخصصة بالأزياء، والمجوهرات والإكسسوارات والمستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية والمعدات الرياضية.



الشارقة



وفي إمارة الشارقة شهدت المراكز والمولات التجارية والأسواق حراكاً إيجابياً في قطاعات التجزئة والخدمات، حيث أسهمت «عروض الشارقة للتسوق» والأجواء الاحتفالية والعروض الترويجية المتنوعة والفعاليات الترفيهية، فضلاً عن الحسومات الكبرى التي تصل إلى 75 % على مختلف السلع والمنتوجات، إضافة إلى السحوبات العديدة على باقة كبيرة من الجوائز القيّمة، في إقبال كثيف ومتنامٍ من قِبل الجمهور للتمتع بفعالياته المتنوعة في جعل إمارة الشارقة وجهة رئيسة للعديد من السياح والزوار والمتسوقين.

ونشطت حركة المتسوقين والزوار والبيع في مختلف مراكز التسوق وأسواق التجزئة في إمارة الشارقة، استقبالاً لعيد الأضحى المبارك، وتوافدت آلاف العائلات إلى مراكز التسوق وأسواق التجزئة، وازدحمت صالات الألعاب والأماكن المخصصة للأطفال.

تخفيضات حقيقية

وأطلقت عشرات مراكز التسوق وآلاف المحال التجارية في الشارقة عروضها الترويجية على أفخر العلامات التجارية العالمية ومختلف أنواع البضائع الاستهلاكية، حيث قدمت أغلب المراكز التجارية عروض تخفيضات حقيقية على الملابس والألعاب والمأكولات، والعديد من العروض الترويجية للأطفال، وصلت إلى 75%، الأمر الذي أسهم في زيادة حجم المبيعات.

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مبيعات قوية



ومن المتوقع أن يحقق قطاع التجزئة مبيعات قوية خلال فترة العيد التي تزداد فيها أعداد الزوار والمشترين الذين يتسوقون لشراء الهدايا أو الترفيه عن أنفسهم، وفي الإطار ذاته، يقدم عدد من المتاجر عروضاً استثنائية خلال عطلة العيد، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز المبيعات.

وبادرت مراكز التسوق في إمارة أبوظبي إلى إطلاق مجموعة من العروض المتنوعة، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتنشيط حركة المبيعات، في ظل الطلب على الملبوسات والهدايا ولعب الأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وذكر القائمون على مراكز تسوق في أبوظبي أنه جرى إطلاق حملات تسوق مغرية؛ لجذب أكبر عدد من المتسوقين، وتنشيط الحركة التجارية بما يعود بالفائدة على الجميع.

وقال سعود خوري، مدير إدارة المراكز التجارية في شركة الدار العقارية: «نحرص على المشاركة في الحملات الترويجية والفعاليات التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، والتي تتضمن حملات موسم عروض أبوظبي طوال العام، وخاصة خلال فترة الأعياد، ويسعدنا المشاركة بحملة «اكتشف المفاجأة» التي أطلقتها الدائرة خلال الفترة من 2 يوليو/تموز وحتى 31 أغسطس/آب 2020، وذلك في مراكز ياس مول والمركز التجاري العالمي في أبوظبي، والجيمي مول، ونقدم من خلال مشاركتنا تجربةً مجزيةً للمتسوقين، مع مجموعة من الخصومات الكبرى في منافذ البيع بالتجزئة».

وأضاف الخوري: «واحتفاءً بعيد الأضحى المبارك هذا العام، أطلقنا حملة «ضاعف أميالك» في ثلاثة من مراكزنا التجارية، وهي: «ياس مول» و«المركز التجاري العالمي أبوظبي» و«الجيمي مول» في العين، وذلك بالشراكة مع «الاتحاد للطيران» الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال هذه الحملة سوف يتمكن المتسوّقون من أعضاء برنامج «ضيف الاتحاد» الذين يستخدمون بطاقات «فيزا» للتسوّق من أن يكسبوا أميالاً إضافية عند كل عملية شراء يقومون بها خلال الفترة بين 28 يوليو و3 أغسطس 2020».

وختم الخوري: «نحن متفائلون جداً بعودة النشاط المعهود لحركة التسوّق، وذلك مع بداية رفع القيود عن التنقل، وتفضيل العديد من المواطنين والمقيمين قضاء عطلة عيد الأضحى في دولة الإمارات خلال هذه الفترة، الأمر الذي سوف يدعم من نشاط السياحة الداخلية وإشغال الفنادق، وسوف يزيد من إقبال الزوار والمتسوّقين على المراكز التجارية، ونحن مستمرون في تطبيق جميع متطلبات وإجراءات الوقاية الصحيّة والسلامة العامة، وذلك مع إتمام جميع القواعد التي نصت عليها تعليمات دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بنجاح، وتمّ التأكد من تقديم بيئة تسوّق آمنة تماماً، ونعمل بشكل متواصل على اتخاذ تدابير الصحة والسلامة المشددة؛ لضمان أعلى مستويات الحماية والنظافة للمتسوّقين والمستأجرين والموظفين».



اكتشف المفاجأة



وقد كشفت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي عن استكمالها العمل لإطلاق حملة اكتشف المفاجأة في الفترة من 2 يوليو وحتى 31 أغسطس، وذلك في إطار خطتها المتكاملة لتعزيز أعمال قطاع البيع بالتجزئة، ودعم مساعي المراكز التجارية في الإمارة، خلال مرحلة إعادة افتتاح أبوابها لاستقبال المتسوقين، بالتزامن مع حلول موسم الصيف.

وتعد حملة «اكتشف المفاجأة» شراكةً فاعلة بين القطاعين العام والخاص؛ حيث تتعاون دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، عبر منصتها المكرسة لقطاع البيع بالتجزئة «عروض أبوظبي»، مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وشركة Visa العالمية، وأبرز المراكز التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة في أبوظبي، وأربعة بنوك هي: بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الهلال، وبنك أبوظبي الأول.

وتشمل هذه الشراكة الرائدة في القطاع التعاون مع أكثر من 3,500 منفذ للبيع بالتجزئة في المراكز التجارية في أبوظبي والعين والظفرة، ما يؤكد الهدف الأوسع لحملة «اكتشف المفاجأة» في تحفيز قطاع البيع بالتجزئة على امتداد إمارة أبوظبي.