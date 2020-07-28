«الجبيل للاستثمار»تمنح عقداً بـ86 مليون درهم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة «جزيرة جبيل للإستثمار» عن إرساء عقد بقيمة 86 مليون درهم على شركة «المقاولون الخليجيون» وذلك لإنشاء تقاطع جديد على طريق الشيخ خليفة بن زايد السريع (E-12) لضمان انسيابية الحركة المرورية العامة إلى المرحلة الأولى من مشروع جزيرة الجبيل.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ أعمال التقاطع التي ستستمر لمدة 18 شهرًا في أغسطس 2021، حيث سيتضمن المشروع بناء مدخل ومخرج بمسارين، وإنشاء جسر علوي فوق الطريق السريع.

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