العقارات في أبوظبي تتصدر قائمة القطاعات الأكثر تحسناً في العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



تصدر القطاع العقاري في إمارة أبوظبي قائمة الأسواق الأكثر تحسناً على مستوى العالم بين عامي 2018 و2020، وذلك وفقاً لتقرير نشرته شركة «جيه إل إل» المختصة بإصدار مؤشر الشفافية العقارية العالمي لقياس مدى الشفافية في أسواق العقارات العالمية.

كما حققت الإمارة تقدماً على مستوى المنطقة، حيث حصلت على المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير عام 2020 بعد أن كانت في المرتبة الثالثة في عام 2018، حيث واصلت أبوظبي خلال السنوات السابقة تقدمها في الترتيب العالمي لتحقق المرتبة 59 عالمياً في عام 2016، ومن ثم المرتبة 55 في عام 2018، والمرتبة 48 في عام 2020.

وحققت أبوظبي هذا التقدم بعدما حققت تقدماً على المؤشر بنسبة 8% من3.37 نقطة، لتصل إلى 3.1 نقطة بين عامي 2018 و2020، وذلك بسبب تحسن أداء السوق العقاري على معيار الحوكمة بنسبة 25% من 2.63 إلى 1.96 نقطة، وارتفاع أدائه في معيار الأنظمة والقوانين بنسبة 19% من 3.8 إلى 3.09 نقطة، وذلك بالتزامن مع تحسن أداء الإمارة ضمن معيار الاستدامة بنسبة 13%، ليرتفع من 3.57 إلى 3.09 نقطة في الفترة بين عامي 2018 و2020.

ويعتبر المؤشر أداةً أساسية في قرارات الاستثمار الدولي في مجال العقارات للمستثمرين والمطورين والأفراد على حد سواء، ويشمل التقرير في نسخته الحادية عشرة 163 مدينة في 99 دولة، تم قياس ترتيبها على المؤشر بناءً على 6 محاور رئيسية هي: أداء أسواق العقارات، وتوافر البيانات الأساسية للسوق، والحوكمة، والأنظمة والقوانين، إلى جانب الإجراءات.

وقال الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل: «تعكس هذه النتائج المهمة التي حققتها الإمارة الجهود التي تبذلها الدائرة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تكريس مكانة أبوظبي على خريطة أفضل مدن العالم للاستثمار والعيش والاستقرار، وبناء مجتمعات متكاملة الخدمات والبنية التحتية، والتي من شأنها المساهمة في تعزيز جودة حياة سكانها».

وأسهمت العديد من المبادرات التي أطلقتها الدائرة في تحقيق آثار إيجابية في القطاع العقاري في الإمارة، أبرزها القانون رقم (13) لسنة 2019 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، في إبريل 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية، حيث سمح القانون المعدّل للمستثمرين من غير مواطني الدولة بتملك واكتساب كافة الحقوق العينية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية، ومنحهم الحق في إجراء كافة التصرفات على هذه العقارات مثل: الرهن والبيع وعضوية اتحادات الملاك، كما شمل التعديل السماح للشركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49% بتملك العقارات خارج المناطق الاستثمارية.

وقامت الدائرة بإصدار سندات الملكية لجميع المستثمرين في أبوظبي بناءً على التعديلات التي طرأت على قانون الملكية العقارية، كما قامت بتحويل خدمات الرهن العقاري إلى خدمات رقمية، وإصدار أول سند ملكية إلكتروني لوحدة عقارية، وتعمل في الوقت الراهن على تبسيط إجراءات التداول العقاري من خلال الربط الإلكتروني مع دائرة القضاء، والتنسيق مع عدة جهات لاعتماد التوقيع الإلكتروني في خدمات بيع وشراء العقارات.