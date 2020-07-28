تأسيس مجموعة عمل المطاعم تحت مظلة «غرفة دبي»

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أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن تأسيس «مجموعة عمل المطاعم» في دبي؛ لتشكل مظلة تجمع تحتها أبرز الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع المهم، الذي يشكل جزءاً أساسياً من قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارة؛ حيث تعد دبي وجهة لمختلف أنواع المطاعم المتخصصة بالمطابخ العالمية.

وجاء تأسيس مجموعة عمل وكلاء المطاعم؛ ليشكل خطوة نحو توحيد أصوات الشركات العاملة والمستثمرة في هذا القطاع، وخدمة أهدافهم ومصالحهم ونشاطاتهم المهنية، خصوصاً خلال الفترة الحالية المملوءة بالتحديات التي فرضها انتشار فيروس «كوفيد-19»، إضافة إلى تعزيز تواصلهم مع الهيئات الحكومية المعنية فيما يختص بالتشريعات والمبادرات التي تخدم نشاطاتهم المؤسسية، وتوفر لهم قيمة مضافة في سوق العمل.

وخلال اجتماع افتراضي عقد مؤخراً في «غرفة دبي»، تم انتخاب مبارك بن فهد، مالك مجموعة «تاشاس»، رئيساً لمجموعة عمل المطاعم في دبي التي ستركز جهودها خلال الفترة المقبلة على الارتقاء بسوق وأداء المطاعم في الإمارة، وتنسيق الجهود المشتركة، وتحديد الأولويات للفترة المستقبلية، واتساق الجهود مع المبادرات الحكومية الخاصة بالقطاع، إضافة إلى العمل على التخفيف على المطاعم من التأثيرات السلبية ل«كوفيد-19».



تعزيز مصالح المطاعم



وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن تأسيس مجموعة عمل المطاعم؛ جاء استجابة لتحديات المرحلة الحالية، ورغبة من الغرفة بمساعدة هذا القطاع الحيوي على مواجهة التحديات، وترسيخ مفهوم التعاون والتنسيق المشترك الذي أثبت فاعليته، مشدداً على الدور الذي ستلعبه المجموعة في تعزيز مصالح المطاعم في دبي.

ولفت بوعميم إلى أن الغرفة حريصة على دعم القطاع الخاص، وقد شجعت المطاعم على تأسيس مجموعة عمل؛ تشكل منصة مثالية لها للتواصل مع الجهات المعنية بفاعلية أكبر، معتبراً أن الغرفة ستستمع للتحديات التي ترفعها المجموعة، وستقوم بمناقشتها وعرضها على الجهات الحكومية المعنية، مؤكداً أن قطاع المطاعم يعد جزءاً أساسياً من جهود إمارة دبي؛ لتوفير كافة متطلبات المقيمين والسياح على حد سواء، بما يتعلق بالمأكولات والمشروبات، مشيراً إلى أن دبي بنت سمعة عالمية كعاصمة عالمية للمطاعم على اختلاف أنواعها.

وقال مبارك بن فهد، رئيس مجموعة عمل المطاعم في دبي: كان للوباء العالمي أثره السلبي في قطاع المطاعم، ولم تسلم من تداعياته لا المطاعم المحلية المستقلة ولا السلاسل العالمية الشهيرة؛ لكن هذه الظروف الاستثنائية كشفت أيضاً عن جانب مشرق، تمثّل في الروح الرائعة التي سيطرت على قطاع المطاعم، والرغبة الكبيرة، بالتعاون من قبل أصحاب المطاعم لمواجهة التحديات.

وأضاف ابن فهد قائلاً: وترافق ذلك مع العديد من الأفكار المبتكرة؛ حيث شهدنا ابتكار نماذج جديدة للأعمال، وإطلاق منصات توصيل طعام جديدة، والتعاون بين مؤسسات لم يسبق لها العمل سويةً؛ لبناء فائدة مشتركة للجميع. تساعد مجموعة مطاعم دبي في تحقيق هذه الغاية؛ حيث تعزز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل هدف مشترك، هو بناء مستقبل مستدام لقطاع المأكولات والمشروبات في دبي. وتعدّ دبي من أبرز وجهات المطاعم في العالم، ويسعدني أن أكون جزءاً من هذه المرحلة المهمة من نموّها.