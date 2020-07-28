626 مليـون درهـمتصرفــات عقــارات دبــي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 626 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 112 مبايعة بقيمة 163.47 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 70.21 مليون درهم و92 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 93.27 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة الحبية السادسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات. وقد تصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 358.04 مليون درهم منها 37 رهون أراض بقيمة 322.97 مليون درهم و28 رهون فلل وشقق بقيمة 35.07 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القوز الصناعية الثالثة بقيمة 137 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الأولى بقيمة 37 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 105.28 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القوز الأولى بقيمة 65 مليون درهم وأخرى في منطقة الممزر بقيمة 30 مليون درهم.