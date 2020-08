«الدار» تتيح للمتعاملين فرصة مضاعفة أميالهم في «ضيف الاتحاد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت محفظة الدار العقارية لقطاع التجزئة -احتفاء بعيد الأضحى المبارك هذا العام -حملتها الترويجية «ضاعف أميالك» عبر ثلاثة من مراكزها التجارية الرائدة. ويمكن لأعضاء برنامج «ضيف الاتحاد» الذين يستخدمون بطاقات «فيزا» للتسوق في «ياس مول» و«المركز التجاري العالمي أبوظبي» و«الجيمي مول»، والتي تضم ما يزيد على 650 متجراً، أن يكسبوا أميالاً إضافية عن كل عملية شراء يقومون بها خلال الفترة بين 28 يوليو و3 أغسطس 2020.

وسيكسب أعضاء البرنامج خلال الحملة ميلين من أميال ضيف الاتحاد مقابل كل 3 دراهم ينفقونها على مشتريات تتجاوز قيمتها 50 درهماً، ويسددون ثمنها باستخدام بطاقات «فيزا».

ولكسب وإنفاق الأميال، يتعيّن على المتسوّقين ببساطة ربط بيانات بطاقاتهم من «فيزا» بتطبيق «ضيف الاتحاد» على هواتفهم المحمولة، مع العلم أنه قد تم تزويد هذا التطبيق المميّز بتقنية Miles on the Go التي تتيح لأعضاء البرنامج كسب وإنفاق الأميال عند استخدام بطاقات «فيزا» في أي من المراكز التجارية الثلاثة.