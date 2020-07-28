«الاتحاد للطيران»: فحص «PCR» إلزامي



أفادت شركة الاتحاد للطيران أنه اعتباراً من 1 أغسطس/آب المقبل، يجب على جميع الركاب القادمين إلى أبوظبي على متن رحلاتها وركاب الترانزيت عبر أبوظبي إبراز نتائج سلبية لفحص فيروس «كورونا» المستجد من قائمة المراكز الطبية المعتمدة الموجودة على موقع الاتحاد للطيران، إضافة إلى موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إذا كانت أبوظبي وجهتهم النهائية.

ويجب إجراء فحص «PCR» خلال 96 ساعة قبل الوصول إلى أبوظبي، وإبراز شهادة تحليل سلبية من أحد المراكز المعتمدة للصعود إلى الطائرة، علماً بأنه يتم إعفاء الأطفال دون سن ال12 إضافة إلى ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة من إجراء الفحص في الوقت الحالي.

وأوصت «الاتحاد للطيران» جميع المسافرين بزيارة الموقع الإلكتروني لها؛ من أجل الحصول على مزيد من المعلومات حول متطلبات فحص «PCR» التي تتطلبها كل دولة على حدة، والاطلاع على قائمة بمراكز الفحص الطبي المعتمدة ولوائح الدخول.

وبالنسبة للمسافرين المغادرين من أبوظبي إلى أي من دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى تشترط إجراء الفحص في الوجهة، فيجب إجراء فحص فيروس كورونا المستجد وإبراز نتائج سلبية خلال 96 ساعة من موعد المغادرة.

ودعماً لاستئناف المزيد من الرحلات الدولية من أبوظبي وإليها وعبرها، تطبّق «الاتحاد للطيران» برنامج تعقيم وسلامة مكثف لضمان أعلى مستويات النظافة عند كل نقطة اتصال على امتداد رحلة ضيوفها، ويشمل ذلك فريق «سفراء الاتحاد للصحة والسلامة» الذي يعد الأول من نوعه في قطاع الطيران .