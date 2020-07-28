شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية الشارقة» تصدر 1376 تصريحاً للترويج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي 1376 تصريحاً للحملات الترويجية والتنزيلات، وبلغ عدد تصاريح الحملات الترويجية خلال هذه الفترة 1097 تصريحاً، فيما بلغ عدد تصاريح التنزيلات 279 تصريحاً.
وأكد فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن هذه الأرقام تعكس البيئة الاقتصادية المتميزة والجاذبة للشركات الرامية إلى توسيع نطاق أعمالها، وفتح قنوات للتواصل مع العملاء الحاليين، والمحتملين، وتؤكد هذه النتائج النمو المستمر في مختلف النشاطات التجارية، واستمرارية التنافسية بين قطاعات الأعمال على الصعيد المحلي.
وقال محمد بن فارس رئيس قسم التصاريح التجارية في الدائرة أن الدائرة وفرت جميع خدمات إصدار التصاريح من خلال خدماتها الرقمية، ومن خلال مراكز الخدمة المتعاقدة مع الدائرة، ما ساهم في تبسيط إصدار المستثمرين للتصاريح اللازمة، وإمكانية استفادتهم من هذه الخدمات بكل سهولة ويسر، مؤكداً أن الدائرة تشدد على ضرورة التزام جميع المستثمرين بإصدار التصاريح اللازمة قبل المباشرة بالإعلان عن أي حملة ترويجية، أو أي عروض، وتنزيلات، وأن استخراج التصاريح اللازمة يعد من أهم الاشتراطات لتنظيم أي حملة ترويجية، مشيراً إلى أن إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة تتابع الأسواق باستمرار للتأكد من التزامها بذلك.
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