شكرا لقرائتكم خبر عن 209 ملايين خسائر «العربي المتحد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل البنك العربي المتحد خسارة صافية وصلت إلى 208.9 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بربح صاف وصل إلى 35.7 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية للبنك قيامه باستقطاع مخصصات على خسائر انخفاض القيمة وصلت إلى 296.4 مليون درهم في النصف الأول، ما أدى إلى تكبده خسارة.

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