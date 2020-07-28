«محمد بن راشد للازدهار» تعلن المتأهلين لتصفيات المبتكرين

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أعلنت، أمس الاثنين مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي إحدى مبادرات القمة العالمية للصناعة والتصنيع، عن لائحة تضم 20 ابتكاراً مرشحاً للتصفيات النهائية للدورة الثانية من تحدي «محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين»، حيث سيتنافس المتأهلون على الفوز بجوائز التحدي التي تقدر قيمتها الإجمالية بمليون دولار، بواقع 5 متنافسين لكل تحدٍ من تحديات الدورة الثانية من تحدي «محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين» الأربعة، وتضم: تغيّر المناخ، والغذاء الصحي والمستدام للجميع، وتوظيف الابتكار من أجل تمكين الدول النامية وكل شرائح المجتمع من المشاركة في التجارة العالمية، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز السلام والعدالة.

يستعرض المتأهلون ابتكاراتهم أمام خبراء لجنة التحكيم في سلسلة من جلسات التحكيم الافتراضية تنطلق في 31 أغسطس 2020، حيث سيقوم أعضاء لجنة التحكيم بتقييم الابتكارات واختيار الفائزين في كل تحدٍ من التحديات الأربعة، تمهيدًا لتتويجهم في حفل خاص لتوزيع الجوائز في 6 سبتمبر 2020.

وتعاون فريق مبادرة محمد بن راشد للازدهار، مع فريق مبادرة الحل (SOLVE) التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لتشكيل لجنة تحكيم تضم 47 خبيراً عالمياً في مجال الابتكار من وكالات ومنظمات الأمم المتحدة، وكبرى الشركات الصناعية وشركات الابتكار الرقمي، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية، لتقييم الابتكارات واختيار أكثرها قدرة على إحداث تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي.



3400 ابتكار



ووقع الاختيار على المتأهلين النهائيين بعد دراسة وتدقيق أكثر من 3400 ابتكار تقدمت للمشاركة في الدورة الثانية من «تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين»، بزيادة بنسبة تفوق 200% مقارنة بعدد الابتكارات التي استقطبتها الدورة الأولى للمبادرة العام الماضي. واستقبلت الدورة الثانية من التحدي العالمي للمبتكرين الصناعيين حلولاً مبتكرة من 148 دولة، حيث بلغت نسبة الابتكارات المشاركة من الدول الأقل نمواً نحو 18%.

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ابتكارات فريدة



وقال بدر سليم العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «تعتبر الحلول المبتكرة التي شاركت في الدورة الثانية من تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين، ابتكارات فريدة واستثنائية للغاية، ما زاد من صعوبة اختيار الابتكارات العشرين المتأهلة للتصفيات النهائية ».



المرشحون



وتضم قائمة المرشحين الخمسة عن فئة تحدي الغذاء الصحي والمستدام للجميع كلاً من: ابتكار كولد هَبس، وإكزيون ، وإكزيليانت، وستيكس فريش، ونيلوس.

أما الابتكارات المرشحة لنهائيات تحدي تغير المناخ، والمعنية بإيجاد حلول تركز على توظيف تقنيات الاقتصاد التدويري عبر الاستخدام الذكي للموارد الحالية، فقد شملت كلاً من: ألجيكنيت ، وأكواسايكل ، وكوين أوف رو ، ومبادرة «بلاستيك فور تشينج»، وبيوسيليكشن.

فيما تضم قائمة المرشحين النهائيين عن فئة توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز السلام والعدالة كلاً من: بريفيرال فيجن انترناشونال، وآي دي 2020 ، وبيس تيك لاب ، ومؤسسة سيمبي ، وعين.

وتضم قائمة المرشحين الخمسة عن فئة تحدي «توظيف الابتكار من أجل تمكين الدول النامية وكافة شرائح المجتمع من المشاركة في التجارة العالمية» كلاً من: ابتكار أجريسايكل جلوبال ، وفانتاين ، وبوكيت، وتاكا تشير، وتشاب تشاب.