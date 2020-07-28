شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي يعين حسن السركال رئيساً تنفيذياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة سوق دبي المالي عن موافقة مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد، أمس الاثنين، على تعيين حسن السركال في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للسوق اعتباراً من تاريخه.

وسيتولى السركال، وهو من الفريق المؤسس لسوق دبي المالي منذ انطلاقته في 2000، قيادة جهود التطوير الاستراتيجية للسوق المرحلة المقبلة.

ورحب عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة بتعيين حسن السركال في منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة.

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