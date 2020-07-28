«طاقة أبوظبي» تعدل تعليمات التركيبات الكهربائية 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

في إطار العمل على تحسين الخدمات الكهربائية وتطوير البنية التحتية لتوصيلات الكهرباء في الإمارة، أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي النسخة المعدلة من التعليمات التنظيمية للتركيبات الكهربائية 2020، التي تتضمن تطوير التنظيمات في النسخة الأخيرة الصادرة عام 2014.

وأصدرت الدائرة التعليمات الجديدة استناداً إلى القانون رقم 11 لعام 2018، وتدعو الدائرة جميع المتعاملين إلى استخدام النسخة الجديدة من خلال تنزيلها من الموقع الإلكتروني للدائرة. ونوهت الدائرة بأن العمل على التعليمات الجديدة يسري اعتباراً من 1 إبريل/ نيسان 2020، وتحل محل التعليمات التنظيمية الصادرة في 2014.

وقال محمد هلال الزعابي المدير التنفيذي للشؤون التنظيمية بدائرة الطاقة في أبوظبي: تسعى دائرة الطاقة في أبوظبي بشكل متواصل إلى تطوير اللوائح والتنظيمات التي تضمن الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة، ولا سيما التركيبات الكهربائية، حيث تمثل التحديثات الأخيرة إضافة مهمة وركيزة لجهود الدائرة في تعزيز كفاءة خدمات الكهرباء، بما ينعكس على تطوير قطاع الطاقة ككل.

وتتضمن التعليمات الجديدة عدداً من البنود، من أهمها السماح بتركيب لوحات التوزيع المثبتة على الحائط في الفلل السكنية على النحو المنصوص عليه في الملاحظة 2 من البند 7.8.15 في التعليمات الجديدة، والذي يقضي بتثبيت لوحات التوزيع من الفئة 400A وما أعلى في غرف مخصصة، وتثبيت اللوحات ذات الفئة الأقل من 400A داخل خزانة جدارية صغيرة، أو ما شابه، بما يتفق مع المواصفات المعتمدة لشركات التوزيع، على أن يكون في مكان من السهل الوصول إليه للملاحظين، والمفتشين، وعمال الصيانة التابعين للجهة المختصة.

كما تم تحديث اللائحة 2.2 (الخاصة بالتعريفات) التي تم وضعها أول مرة عام 2016، لتشمل جميع التعريفات المرتبطة بمعدات إمداد المركبات الكهربائية بالطاقة (محطات شحن EVSE)، حيث تم تضمين الملحق رقم 1 الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2016. وتتضمن التعليمات الواردة في الفصل 13 المتعلقة بمعدات إمداد المركبات الكهربائية بالطاقة، الالتزامات المقررة الخاصة بالتوصيلات النهائية ومآخذ التيار والموصلات المباشرة، وضوابط العزل وفصل التيار الكهربي، وإجراءات واشتراطات الحماية، متطلبات وضع العلامات وأعمال الصيانة واختبارات الموقع، وآلية توفير المعلومات.

وبناء على مشاورات مع بلدية مدينة أبوظبي، تم استبدال لائحة إنارة الشوارع وإدخال إنارة الطرق. كما تشير التعليمات الجديدة إلى المعايير الدولية المحدثة وفقاً للمعايير البريطانية «BS» واللجنة الكهروتقنية الدولية «IEC» لضمان اتساق المعايير. كما تم تعديل الجداول والتعريفات المرجعية في الإصدار الجديد.