78.9 مليون درهم أرباح سوق دبي المالي خلال النصف الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



حققت شركة سوق دبي المالي 78.9 مليون درهم أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع 21% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من عام 2019، والبالغة 65.1 مليون درهم. وبلغ صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي 44.2 مليون درهم مقابل37 مليون درهم في الفترة المماثلة من عام 2019، بارتفاع نسبته 20%.

وسجلت الشركة إيرادات 181.1 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2020، وذلك في مقابل 163.5 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع 115.3 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و65.8 مليون درهم من الاستثمارات. وبلغت النفقات في النصف الأول من العام الحالي 102.2 مليون درهم مقابل 98.4 مليون درهم خلال الشهور الستة الأولى من 2019. أما في ما يخص إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري فقد بلغت 92.9 مليون درهم مقابل 85.6 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2019، كما بلغت النفقات خلال الفترة ذاتها 48.7 مليون درهم مقابل 48.6 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2019.



مؤشرات أداء إيجابية



قال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: سجل إجمالي قيمة تداولات سوق دبي المالي خلال النصف الأول من العام 2020 ارتفاعاً نسبته 25 % قياساً إلى مستوياته في الفترة المماثلة من عام 2019، ليتجاوز 31 مليار درهم. كما أظهر السوق خلال الربع الثاني مرونة واضحة في استيعاب تداعيات التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية كانعكاس مباشر للأوضاع غير المسبوقة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 16 %، مُستعيداً نسبة لا يُستهان بها من تراجعاته السابقة. واجتذب السوق 1718 مستثمراً جديداً خلال النصف الأول، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق إلى 845,770 مستثمراً. وحافظ السوق على جاذبيته الكبيرة للمستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على 49% من قيمة تداولاته خلال النصف الأول، وبلغت نسبة ملكيتهم 18.2% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية يونيو 2020. ومما لا شك فيه أن مؤشرات الأداء المُشجعة تلك تعكس نجاح السوق في جني ثمار المنهجية الفعالة التي اعتمدتها الإمارات للتعاطي مع تداعيات الجائحة، حيث انعكست حزم التحفيز الاقتصادي المتعددة، التي سارعت القيادة الرشيدة في الإمارات إلى إطلاقها، بصورة ملحوظة على مختلف القطاعات الاقتصادية.