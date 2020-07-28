اليورو والإسترليني يتسابقان بالارتفاع بسبب ضعف الدولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوى الدولار الأمريكي 1% مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات، أمس الاثنين، مسجلاً أدنى مستوى في عامين، ليستهل الأسبوع الجاري تحت ضغوط من كل الاتجاهات، حيث تأثرت العملة الأمريكية سلباً من تصاعد التوترات الأمريكية الصينية إثر خلاف دبلوماسي حول إغلاق قنصلية كل منهما في بلد الآخر، كما أن الزيادة الملحوظة في معدل انتقال العدوى من جديد بوباء «كوفيد 19»، خاصة في الولايات المتحدة، يمكن أن تؤدي إلى تقويض التعافي الاقتصادي العالمي المحتمل، بينما من المتوقع أن يؤكد مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، أنه سيُبقي أسعار الفائدة قريبة من الصفر لسنوات مقبلة عندما يختتم، غداً الأربعاء، اجتماعه الذي يستمر يومين.

وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 1% إلى 93.518، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/ حزيران عام 2018.

وهبطت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 1% ليصعد اليورو إلى 1.1776 دولار، كما تراجع الدولار أمام العملة اليابانية بنحو 0.9% لتتراجع الورقة الخضراء إلى مستوى 105.16 ين، وصعد الجنيه الاسترليني 0.88% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2900 دولار.