شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مؤشر لشركات تكنولوجيا الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت بورصة هونج كونج، أمس الاثنين، مؤشر أسهم جديداً لمتابعة أداء شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة التي باتت تستحوذ على موقع مهم في الأسواق.

وبدأ مؤشر هانج سينج تيك، بمتابعة أداء أكبر 30 شركة تكنولوجيا، منها علي بابا، وجاي دي، وتنسنت، وشاومي، وميتوان ديانبينج.

وأصبحت بورصة هونج كونج تجذب كبرى شركات التكنولوجيا الصينية. (أ.ف.ب)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق مؤشر لشركات تكنولوجيا الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.