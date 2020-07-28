«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تتابـــع تنفيــذ مـــبادرات التحـــفيز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنظّم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، زيارات شهرية إلى أعضائها، وذلك بهدف تعزيز برامجها الشاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعلى وجه الخصوص حزمة الحوافز التي طرحتها لمساعدة روّاد الأعمال والشركات الناشئة في الحد من الآثار المترتبة، جراء تداعيات فيروس «كوفيد-19»، ويتقدم برنامج الزيارات والتواصل عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي للمؤسسة، يطّلع خلالها على أوضاعهم في الوقت الراهن، إلى جانب أي مساعدة قد يحتاجون إليها.

وقال عبد الباسط الجناحي: «يعد التواصل المستمر والمشاركة الفاعلة مع الشركات وروّاد الأعمال، أمراً بالغ الأهمية للارتقاء بالنشاط الاقتصادي والنمو في دبي، إلى المستويات التي جعلت من دبي وجهة جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال. وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة المتابعة الحثيثة والتواصل المباشر مع مختلف قطاعات الأعمال للوقوف على اهتماماتهم وتحدياتهم، تواصل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة زياراتها الميدانية، بعد إعادة فتح مختلف القطاعات في الإمارة، بهدف تفعيل نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من التغلب على التحديات».