75 % يؤكدون أن شركاتهم تمتلك خططاً لما بعد «كوفيد-19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أجرى «بيت.كوم»، مؤخراً، استبياناً بعنوان: «دور أقسام الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل أزمة كوفيد-19»؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لفهم أبعاد الأزمة الصحية الحالية التي تمر بها المنطقة، وتأثيرها على عالم الأعمال، ومعرفة الإجراءات التي اتخذها مسؤولو الموارد البشرية لإدارة المتطلبات المؤسسية؛ وذلك من منظور إدارة شؤون الموظفين.

وقامت شركات المنطقة بتعديل وتغيير خططها ونهجها المتبع لإدارة شؤون موظفيها على مدار الأشهر الماضية؛ وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة بما في ذلك: العمل عن بُعد، وتخفيض ساعات العمل؛ وتغيير السياسات المتبعة في التوظيف. وقد أظهرت نتائج الاستبيان أن 7 من كل 10 مشاركين أكدوا أن شركاتهم تتعامل بشكل مرن مع موضوع العمل من المنزل، بدلاً من العودة إلى مكان العمل خلال الأشهر القليلة المقبلة.

بينما ذكر (75٪) أن أقسام الموارد البشرية في شركاتهم لديها خطة واضحة للتكيّف مع التغيرات المتوقعة في عالم الأعمال بعد الأزمة.

في الواقع، تشكل المسائل المتعلقة بكيفية تعديل ممارسات الموارد البشرية في ظل أزمة «كوفيد-19»، أولوية مطلقة للشركات والمديرين عبر المنطقة. ووفقاً للمشاركين في الاستبيان، يجب أن تشمل مسؤوليات قسم الموارد البشرية أثناء الأزمات ما يلي: ضمان السلامة والأمان في مكان العمل (40٪)، وتوفير أساليب عمل بديلة مثل العمل عن بُعد، والساعات المرنة (35٪)، وإدارة الاستجابة للطوارئ على جميع المستويات (11٪)، وتسهيل التواصل بين فرق العمل والمديرين (8٪)، والاهتمام برفاهية الموظفين (4٪).

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في «بيت.كوم»: يهدف الاستبيان الجديد إلى التعرف إلى الإجراءات والممارسات الحديثة التي طبقتها أقسام الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك للتعامل مع بيئة العمل التي شهدت تغيرات سريعة في ظل جائحة «كوفيد-19». ومع استمرار تطور الوضع، سيواصل «بيت.كوم» تقديم أحدث البيانات والنصائح والتوجيهات؛ لدعم الشركات والموظفين في جميع أنحاء المنطقة».

وأوضح الاستبيان، إن مسؤولي الموارد البشرية يمكن أن يقوموا بدور مهم في تحسين أداء الأعمال في أوقات الأزمات، وقد أجمع 70٪ من المشاركين على أن قسم الموارد البشرية في شركاتهم يقوم بعمل جيد في مشاركة آخر المعلومات المتعلقة بأداء شركتهم خلال أزمة «كوفيد-19»