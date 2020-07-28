باقات جديدة في وجهات «شروق»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخصص «هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير» (شروق) لجمهور وجهاتها السياحية والفندقية، خلال فترة الصيف وإجازة عيد الأضحى المبارك، عدداً من باقات الترفيه والضيافة، وتقدم لهم تجارب متنوعة للاستمتاع بأوقات ممتعة، برفقة عائلاتهم وأصدقائهم، تنقلهم من أجواء فترة الحجر المنزلي التي فرضها «كوفيد-19» خلال الأشهر الماضية.

وتوفر باقات «شروق» خيارات متنوعة من يوم واحد، وعطلة نهاية أسبوع، أو عدة أيام، تتيح للزوار من المقيمين والسياح، حجز غرفة أو خيمة فاخرة، أو جناح أو حتى وجهة بأكملها، وذلك في كل من فندق «ذا تشيدي البيت، الشارقة» الذي تديره شركة «جي إتش إم»، إضافة إلى ثلاث وجهات تندرج تحت علامة «مجموعة الشارقة للضيافة» بإدارة «مسك من شذا»، وهي نزل الرفراف في كلباء، ونزل البداير في صحراء البداير، ونزل الفاية في مليحة.