شركات «اليورو» تواصل الحصولعلى الائتمان المصرفي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي أمس الاثنين أن شركات منطقة اليورو واصلت الاستفادة من الائتمان المصرفي بوتيرة سريعة في يونيو/حزيران حتى مع إعادة فتح الاقتصاد بعد ثلاثة أشهر من إغلاقه بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونما الإقراض للشركات غير المالية في منطقة اليورو بنسبة 7.1% على أساس سنوي في الشهر الماضي، في تباطؤ طفيف عن نسبة 7.3% المسجلة في مايو/أيار والتي كانت أكبر زيادة منذ أوائل عام 2009.

(رويترز)