شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح الشركات الصناعية في الصين بأسرع وتيرة منذ 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أرباح الشركات الصناعية للشهر الثاني على التوالي، وبأسرع وتيرة، فيما يزيد على عام، لتضاف إلى إشارات تعافي ثاني أكبر اقتصاد بالعالم من وباء كورونا.
وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الصيني، أمس الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية في البلاد ارتفعت بنحو 11.5% خلال شهر يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 666.55 مليار يوان (95.27 مليار دولار).
وتعتبر الزيادة المسجلة في يونيو/حزيران الماضي في أرباح الشركات الصناعية الصينية هي أسرع وتيرة نمو في الأرباح منذ مارس/آذار عام 2019.
وكان شهر مايو/أيار الماضي قد شهد أول نمو في الأرباح منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019 قبل بدء وباء كورونا.
وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران الماضي، تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بنحو 12.8% عند المقارنة على أساس سنوي إلى 2.51 تريليون يوان.
ويقارن ذلك مع هبوط وصل إلى 19.3% في غضون أول 5 أشهر من العام الجاري.
وبعد أن تعرض الاقتصاد الصيني إلى ضربة قوية في بداية العام الجاري، فإنه يتعافي بأكثر من المتوقع خلال الربع الثاني من 2020 مع إنهاء تدابير الإغلاق ذات الصلة بالفيروس ووسط زيادة إجراءات التحفيز من جانب صناع السياسة.
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