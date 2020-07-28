شكرا لقرائتكم خبر عن «دار التكافل» تستكمل استحواذها علــى «نـور للتكافـل العـام والعـائلــي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «دار التكافل» عن انتهائها من عملية الاستحواذ على شركتي «نور للتكافل العام» و«نور للتكافل العائلي»، حيث تم تحويل أسهمهما لصالح «دار التكافل» وذلك بموجب إفصاح نشرته على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
وأفادت الشركة في وقت سابق بأن كلفة عملية الاستحواذ على الشركتين تبلغ 215 مليون درهم، مؤكدة حصولها على التزامات تمويلية من البنوك الإماراتية لتمويل الصفقة، وعدم وجود أي مشاركة في الصفقة من أي أطراف ذات العلاقة.
وتنسجم الصفقة مع استراتيجية عمل الشركة الخاصة ببناء نطاق وحصة سوقية في ظل ظروف السوق المجزأة. (وام)
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