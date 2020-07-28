7.3 % ارتفاع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بوتيرة تتجاوز التوقعات خلال الشهر الماضي، مع زيادة قوية في طلبيات معدات النقل وطلبيات السيارات وقطع الغيار.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، أمس الاثنين، أن طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 7.3% خلال يونيو/حزيران الماضي مقابل زيادة 15.1% المسجلة في مايو/أيار السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن طلبيات السلع الأمريكية المعمرة سوف تشهد زيادة بنحو 7% في الشهر الماضي.

وبعد استثناء النقل، فإن الطلبيات الجديدة ارتفعت بنحو 3.3% خلال الشهر الماضي مقارنة مع زيادة 3.6% في الشهر السابق له.

وبالنسبة لطلبيات السلع الجديدة المعمرة باستبعاد طلبات الدفاع، فقد شهدت زيادة بنحو 9.2% خلال الشهر الماضي مقارنة مع ارتفاع 15.2%.

وصعدت معدات النقل بنحو 20% في الشهر الماضي بعد زيادة 78.9% في الشهر السابق له، في حين شهدت طلبيات السيارات وقطع الغيار زيادة 85.7% بعد ارتفاع 28.8%.

وفي غضون أول 6 أشهر من العام، فإن طلبيات السلع المعمرة الجديدة للولايات المتحدة تراجعت بنحو 10.7%.