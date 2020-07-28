الأسهم تعزز مكاسبها.. والسيولة نحو العقار والبنوك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



حافظت الأسهم المحلية على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، مع توجه السيولة نحو أسهم العقار في سوق دبي، والبنوك والاتصالات في أبوظبي، وسط سيولة بلغت 455 مليون درهم، ليرتفع مؤشر سوق أبوظبي 1.06% وسوق دبي 0.1%.

وسيطرت 8 أسهم على 60% من سيولة الأسواق، بدءاً من «أرابتك» بنحو 58 مليون درهم، عبر التداول على 53 مليون سهم، وقفز بالحد الأعلى (14.85%) إلى مستوى 1.16 درهم، مضيفاً 15 فلساً مقارنة بجلسة أول أمس الأحد.

ولحق «داماك» ب«أرابتك» أيضاً ليستحوذ على 38.7 مليون درهم من إجمالي السيولة من خلال التداول على 41.78 مليون سهم، وارتفع 8.27% عند مستوى 0.942 درهم. كما ارتفع «جي إف إتش» 4.2% عند مستوى 0.595 درهم، من خلال سيولة بقيمة 36.7 مليون درهم، بتداولات على 63.4 مليون سهم، ليغلق سعره عند 0.595 درهم، تلاه في جذب السيولة «سلامة للتأمين» ب36 مليون درهم؛ من خلال 62.8 مليون سهم، وارتفع 7.07% إلى 0.59 درهم. وعلى العكس، انخفض «إعمار العقارية» 1.92% على الرغم من احتلاله المركز الثاني؛ من حيث السيولة بسوق دبي ب51.37 مليون درهم. وفي سوق أبوظبي، انفرد «أبوظبي الأول» ب27 مليون درهم من السيولة، وارتفع 2.62% عند 10.96 درهم، كما جذب «اتصالات» 15.4 مليون درهم، وزاد 0.47% عند 19.98 درهم، بينما كان نصيب «الدار» 14.2 مليون من السيولة؛ لكنه انخفض 0.58% إلى 1.71 درهم.

وسجلت سيولة سوق دبي 348.3 مليون درهم، و106.8 مليون درهم في أبوظبي، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 22 شركة وجاء ذلك من خلال 7726 صفقة.



سوق دبي



وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.1% إلى 2061.32 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والبنوك والتأمين والخدمات. وارتفع قطاع العقار 0.43% نتيجة ارتفاع «أرابتك» 14.85% و«داماك» 8.27% و«ديار» 4.02% و«الاتحاد العقارية» 3.86%، مقابل نزول «إعمار العقارية» 1.92% و«إعمار للتطوير» 0.48% و«إعمار مولز» 0.72%. وزاد قطاع البنوك 0.25%؛ نتيجة صعود «الإمارات دبي الوطني» 0.78% على الرغم من نزول «دبي الإسلامي» 0.26%.

وعلى العكس، انخفض قطاع الاستثمار 0.84% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 1.73% مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 1.75% و«سوق دبي المالي» 1.36%.

ونزل قطاع النقل 0.78% متأثراً بنزول «أرامكس» 1.19% و«الخليج للملاحة» 3.46%.



سوق أبوظبي

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من جهته، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.06% عند مستوى 4330.74 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والاتصالات والطاقة والصناعة.

وزاد قطاع البنوك 1.83% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 2.62% و«أبوظبي التجاري» 0.59% على الرغم من نزول «أبوظبي الإسلامي» 0.27%. وصعد قطاع الاتصالات 0.47% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الطاقة 0.27% مستفيداً من مكاسب «دانة غاز» 0.41% و«أدنوك للتوزيع» 1.62% مقابل نزول «طاقة» 2.59%. وعلى العكس، انخفض قطاع العقار 0.52% مع انخفاض «الدار» 0.58% فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.27%. وهبط قطاع الاستثمار هامشياً بنسبة 0.09% مع هبوط «الواحة كابيتال» 1.11% في وقت ارتفع «إشراق» 0.7% واستقر «العالمية القابضة» من دون تغيير.



الارتفاعات والانخفاضات



وسجل «أرابتك» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 14.85% وأغلق عند 1.16 درهم، وفي المقابل سجل «الخليج للملاحة» الانخفاض الأكثر بنسبة 3.46% إلى 0.502 درهم. وكان أكبر المرتفعين في سوق أبوظبي «أركان» بنسبة 7.65% مغلقاً عند 0.38 درهم، وعلى العكس، كان أكبر المتراجعين «طاقة» بنسبة 2.59% ليغلق عند 1.13 درهم.



الجنسيات



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 24.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 6.58 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، و755 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب، و17.2 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 24.5 مليون درهم محصلة بيع.

وعلى صعيد سوق دبي، كان التوجه الشرائي للمستثمرين العرب والمواطنين بصافي استثمار بلغ 32.2 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 7.79 مليون درهم محصلة شراء العرب، و24.45 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 32.2 مليون درهم محصلة بيع توزعت بواقع 18.18 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و14 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

هذا وسيطر التباين مجدداً على أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 21.15 مليون درهم محصلة شراء فيما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 42.5 مليون درهم محصلة بيع.